Paoloè ufficialmente il nuovo allenatore della. L'ex campione bianconero ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al, raccogliendo l'eredità di Massimo Brambilla. Con questa nomina, Montero entra nella storia della Juventus come il primo tecnico ad aver allenato la Primavera, la seconda squadra e la prima squadra.L'ufficialità è arrivata ieri, confermando le aspettative. Montero ha espresso gratitudine verso la società per la fiducia riposta in lui: "Ringrazio la Juventus per la fiducia riposta in me, è un orgoglio continuare ad allenare in questo club e il mio primo obiettivo sarà quello di aiutare i miei giocatori a proseguire il loro percorso di crescita."Montero ha delineato chiaramente i suoi principi e obiettivi: "Entusiasmo, allegria, passione e senso di appartenenza saranno i nostri principi fondamentali." Queste parole evidenziano l'importanza che Montero attribuisce non solo alla crescita tecnica dei suoi giocatori, ma anche allo sviluppo di un forte spirito di squadra e di un profondo senso di appartenenza al club.