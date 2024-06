Nessun accordo "ai dettagli". L'entourage di Matssmentisce le parole del consulente Timo Boll rilasciate al Diario de Maiorca, secondo cui per il tedesco al club spagnolo "è solo una questione di dettagli. Non gli interessano i soldi. Vuole solo vivere in pace". Boll non è il procuratore di Hummels, ma un consulente di mercato per cui la questione è ancora tutta da chiarire. La priorità di Hummels al momento è la Roma, come riporta calciomercato.com. Il centrale tedesco, che si è appena svincolato dal Borussia Dortmund, vuole aspettare club più prestigiosi, come appunto la Roma o il Milan che però non sembra interessato. Lo farà ancora per un paio di settimane dopo aver detto no all'Arabia Saudita. Solo dopo eventualmente ascolterà l'offerta del Maiorca o di altri club meno prestigiosi.