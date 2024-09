Lasi prepara ad accogliere. Il difensore tedesco - svincolato dallo scorso 1° luglio - dopo la fine della sua esperienza con il Borussia Dortmund. Come riferito da Fabrizio Romano, l'esperto centrale, a partire da dopo la sosta, vestirà la maglia della Roma. I giallorossi - che nelle ultime ore di mercato erano stati vicini a Tiago Djalò - hanno poi mollato la pista che portava al difensore portoghese per prendersi ancora un po' di tempo prima di individuare il difensore da regalare a Daniele De Rossi. E alla fine la scelta è ricaduta sullo svincolato di lusso: Hummels sarà a Roma nella giornata di mercoledì per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club capitolino.