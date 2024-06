Lasta affrontando una situazione delicata con Dean, giovane difensore olandese desideroso di lasciare immediatamente il club piuttosto che trascorrere un altro anno in prestito. La dirigenza bianconera, decisa a non scendere sotto i 30 milioni di euro per il talento, sta considerando le varie opzioni sul tavolo.Una delle possibilità è includere Huijsen nelle trattative con l’Atalanta per Teun Koopmeiners. La Juventus è interessata al centrocampista olandese, e l'inserimento di Huijsen come contropartita potrebbe facilitare l’accordo. Questo approccio permetterebbe alla Juventus di rafforzare il centrocampo con un giocatore di qualità come Koopmeiners, mentre l’Atalanta otterrebbe un giovane difensore di prospettiva.