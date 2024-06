Quanto chiede la Juventus per Huijsen



La possibilità con l'Atalanta

Mettiamola così: si è fatto notare in quel di, dove la dolce compagnia ha fatto il giro dei social. Però, negli ultimi 6 mesi alla Roma, è chiamato ora a ben altre scelte: quelle che decreteranno il suo futuro.La Juventus sta affrontando una situazione delicata con il giovane difensore olandese, che ha espresso il desiderio di lasciare il club immediatamente, piuttosto che trascorrere un altro anno in prestito.La dirigenza bianconera è determinata a non accettare offerte inferiori aper il talentuoso difensore e sta valutando attentamente le opzioni disponibili.Una delle possibilità più concrete è quella di includerenelle trattative con l'Atalanta per Teun. Laè fortemente interessata al centrocampista olandese, e l'inserimento di Huijsen come contropartita potrebbe facilitare l'accordo tra le due società. Questo approccio consentirebbe alla Juventus di rafforzare il proprio centrocampo con un giocatore di qualità come Koopmeiners, mentre l'Atalanta otterrebbe un giovane difensore di grande prospettiva, soddisfacendo le proprie esigenze di rafforzamento del reparto difensivo.