Negli ultimi giorni, secondo Gazzetta, si è intensificato l'interesse dei vice campioni d’Europa, il Borussia Dortmund, per Dean, difensore di ritorno dal prestito alla Roma, e per Matias Soulé, seguito anche da West Ham e Roma. Questi movimenti hanno portato la Juventus a sondare il terreno per Karim Adeyemi, attaccante tedesco del Borussia Dortmund.Adeyemi, non considerato intoccabile dal Borussia, potrebbe essere ceduto per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro più bonus. Tuttavia, l'interesse del Borussia Dortmund per Dean Huijsen, visto come uno dei possibili eredi di Mats Hummels, potrebbe facilitare le trattative tra i due club. La Juventus spera che l'inclusione di Huijsen nelle negoziazioni possa abbassare le pretese economiche del club tedesco e rendere più agevole l'acquisizione di Adeyemi.