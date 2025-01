Huijsen brilla col Bournemouth: c'è una clausola nel contratto dell'ex Juventus che stuzzica le big europee

AFP via Getty Images

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, la Juventus ha ceduto Dean Huijsen al Bournemouth, per una cifra complessiva pari a 18 milioni di euro. Dopo un breve periodo di ambientamento, il difensore nato in Olanda ma naturalizzato spagnolo si è preso di forza i gradi da titolare e proprio da quel momento le Cherries hanno dato il la ad una striscia d'imbattibilità che dura ormai da 10 partite in Premier League.Il rendimento del classe 2005 è cresciuto in maniera esponenziale e l'attenzione da parte dei top club europei si starebbe intensificando in vista della prossima estate che, per l'ex difensore di Juve e Roma, potrebbe portare aria di grande cambiamento.

Il contratto di Huijsen col Bournemouth: c'è una clausola

Come riferito da Fabrizio Romano, a partire dall'estate del 2025, il contratto di Hujsen prevede l'attivazione di una clasuola rescissoria che potrebbe tentare diversi club europei che già da tempo osservano i progressi del ragazzo.Tra questi, in cima alla lista ci sarebbero Chelsea e Bayern Monaco, sicuramente pronti a monitorare un fronte che potrebbe diventare molto caldo a giugno.