Stando a indiscrezioni provenienti dalla Francia, nei giorni scorsi il padre di Deanha parlato con, tecnico delfresco vincitore della Bundesliga. Il tecnico spagnolo segue da mesi il difensore classe 2005 della, che voleva già a gennaio prima che venisse ceduto in prestito alla Roma e che spera di ingaggiare in questa sessione di mercato. Per i bianconeri Huijsen è sostanzialmente in vendita, in quanto il suo addio potrebbe agevolare in maniera decisiva l'assalto a Jean Clairdel Nizza. Nessun movimento concreto invece, per ora, da parte del PSG, segnalato sulle sue tracce come il Leverkusen e altre squadre tedesche.