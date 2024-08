è diventato ufficialmente un nuovo giocatore delnella giornata di martedì 30 luglio. Il difensore olandese, ma naturalizzato spagnolo, si è accasato al club inglese sulla base di un trasferimento a titolo definitivo che ha innestato 15 milioni di euro (più 3 di bonus) nelle casse della. Il classe 2005, dunque, ripartirà dalla Premier League dopo aver giocato una sola presenza ufficiale con la prima squadra bianconera prima di vestire - per sei mesi - la maglia della Roma. Attraverso il proprio canale Instagram, Huijsen ha mandato il suo primo messaggio ai nuovi tifosi:"Sono entusiasta di entrare a far parte del Bournemouth e sono pronto a dare il massimo per i tifosi e la squadra. Forza Cherries!".