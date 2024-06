Il Bayer Leverkusen ha intensificato il pressing su Matias Soulé, che ha appena concluso un prestito positivo al Frosinone con 11 gol all'attivo. Il fantasista argentino è uno dei primi nomi nella lista di Xabi Alonso. Tuttavia, i campioni di Germania non sono disposti ad andare oltre i 20 milioni di euro più bonus, mentre la Juventus valuta Soulé intorno ai 30 milioni.Non solo Soulé è sotto i riflettori: ilè pronto ad aprire un'asta per. Il difensore della Spagna Under 21 è rientrato alla Juventus dopo sei mesi di prestito alla Roma. La Juventus valuta Huijsen almeno 25 milioni di euro, forte anche dell'interesse del Newcastle. La sua giovane età e le ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione dei maggiori club europei, rendendolo uno dei difensori più ambiti sul mercato.