Laannuncia di aver raggiunto un accordo con l’AFC Bournemouth per la cessione definitiva dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dean DonnyWijsmuller. Il trasferimento avverrà a fronte di un corrispettivo di 15,2 milioni di euro, che saranno pagati in cinque esercizi. Inoltre, sono previsti premi variabili fino a un massimo di 3 milioni di euro, legati a prestazioni e obiettivi raggiunti dal giocatore.Questa operazione avrà un impatto economico positivo sull’esercizio in corso della Juventus, con un incremento netto di 13,7 milioni di euro, al netto degli oneri accessori come il contributo di solidarietà e i compensi agli agenti. La cessione di Huijsen Wijsmuller rappresenta una significativa opportunità per la Juventus di ottimizzare le proprie risorse finanziarie e reinvestire nel rafforzamento della squadra. Il giovane difensore olandese, che ha dimostrato notevoli qualità durante la sua permanenza a Torino, proseguirà ora la sua carriera in Premier League con il Bournemouth, dove avrà l'opportunità di mettersi in luce in un nuovo contesto calcistico.