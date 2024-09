Chi è Honest Ahanor

Lacontinua a pensare al futuro, tenendo gli occhi fissi su quelli che potrebbero essere i campioni di domani. Uno di questi è, laterale mancino classe 2008 nato in Campania da genitori nigeriani, che da tempo rappresenta un punto di forza delle giovanili sia della Nazionale azzurra che del, dove è approdato ad appena cinque anni per poi bruciare rapidamente le tappe giocando spesso da sotto leva e giungendo appena 16enne ad affacciarsi al calcio dei grandi. Lo racconta Calciomercato.com.Dopo la vittoria dello scudetto Under 18 lo scorso giugno, Honest si è infatti guadagnato la possibilità di partecipare al ritiro estivo con i "grandi" di Alberto Gilardino, che poi lo ha fatto esordire nelle amichevoli pre-campionato e lo ha convocato in Prima squadra per la Coppa Italia e i primi tre turni di campionato. Ma la sensazione è che questo sia solo l'inizio per Ahanor, che il Grifone punta a blindare presto con il primo contratto da professionista, un triennale, ovvero il massimo consentito per i giocatori minorenni. Una mossa, questa, finalizzata anche a tenere lontane le pretendenti come la stessa Juventus, che lo sta corteggiando da mesi e che a breve, forte della presenza nel proprio staff dell'ex "mago" delle giovanili rossoblù, potrebbe progettare un assalto.





