Juventus su Holm: la mossa di Giuntoli

Che i rapporti tra lae ilsiano tesi non è di certo un segreto. Dopo anni di almeno apparente disgelo, tutto è nato dal trasferimento a Torino di, che nonostante la cavalcata trionfale della scorsa stagione si è lasciato male anche con il presidente Joey Saputo, sentitosi tradito dal suo comportamento. E un ulteriore sgarbo ai rossoblù Madama potrebbe averlo fatto negli ultimi giorni, quando Cristiano, peraltro proprio in concomitanza con il "no" dei felsinei all'ingaggio di Moise, si è inserito in maniera decisa su Emil(reduce dal prestito all'Atalanta).Ma come si è mosso nello specifico il dt bianconero? In sostanza ha coinvolto ilinvitando i dirigenti a rilevarlo a metà dallo, con la contestuale rassicurazione a lasciarglielo per almeno un anno. Peccato che il giovane esterno svedese sembrasse già a un passo dal, cosa che secondo Il Corriere dello Sport ha fatto sorgere una domanda: alla Juve piace davvero Holm o si è comportata così per rendere più complicata la vita ai rossoblù, avendo capito di non poter accontentare Thiago Motta per Riccardo(nemmeno tramite Kean)? Ad ogni modo in Emilia sono convinti che il classe 2000 e il suo agente manterranno la parola, dimenticando subito le avances (vere o presunte) di Madama.





