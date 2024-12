Leonardo su Thiago Motta, le parole

Leonardo ha parlato ai microfoni di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Queste le parole sull'allenatore della Juventus Thiago Motta:"Ho provato più volte a portare Thiago Motta a Parigi come allenatore. Lo vedevo già da giocatore che sarebbe potuto diventare un grande allenatore, ci ho provato più volte ma per qualche motivo non è mai andato in porto. È uno serio, di poche parole. Mi piace tantissimo. Quello che sta facendo mi rende davvero felice".