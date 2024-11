Hernanes Juve, le parole su Douglas Luiz

Tra i giocatori indisponibili per il match tra Milan e Juventus, c'è ancora una volta. Il brasiliano si è fermato durante il riscaldamento prima della partita contro lo Stoccarda, e da allora non è più sceso in campo. Un mese ai box per il centrocampista, che ha saltato diverse gare. L'ex Juveha parlato della sua situazione ai microfoni di Sport Mediaset.- 'È una situazione strana. Un po’ si spiega con il fatto che la mentalità del calcio in Italia è diversa da quella a cui era abituato. Quando sono andato un paio di volte a vederlo giocare dicevo: questo è forte, ha i piedi, ha la visione di gioco, ha le giocate offensive come piacciono a me. Però adesso deve anche adattarsi a questa nuova realtà. Nel calcio bastano pochi centimetri, basta una frazione di secondo, per fare una stupidaggine o una grande cosa. Non è tutto così semplice come si pensa, bisogna dargli tempo'.