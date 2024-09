Il rebus relativo al futuro di Mario Hermoso è finalmente risolto. Il difensore spagnolo, svincolatosi di recente dall'Atletico Madrid, giocherà in Serie A. Proprio così, perché dopo essere stato corteggiato sia dal Napoli che dall'Inter - oltre ad un timido accostamento alla Juventus - il classe 1995 vestirà la maglia della Roma. Come riferito da Fabrizio Romano, il calciatore è atteso in Italia nel pomeriggio di domenica. Poi si sottoporrà alle visite mediche, alla quali seguiranno la firma sul contratto che lo legherà al club capitolino, stasera avversario della Juventus all'Allianz Stadium.