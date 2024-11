Hellas Verona-Juventus Women, la diretta



Hellas Verona-Juventus Women, la cronaca

25' primo squillo Hellas con il lancio in profondità di Peretti per Bernardi che si trova a tu per tu con Capelletti, bravo l'estremo difensore della Juventus ad uscire in presa sicura anticipando l'attaccante scaligera

20' POKER JUVENTUS, suggerimento in profondità di Bergamaschi per Cantore che crossa in mezzo per la testa di Vangsgaard che impatta bene e cala il poker

11' TRIS JUVENTUS, dagli sviluppi di corner Boattin calcia direttamente in porta e supera l'estremo difensore scaligero

6' GOAL JUVENTUS azione personale di Beccari che calcia prima con il mancino colpendo un difensore scaligero, palla che ritorna sui piedi della numero 18 che con il destro segna la seconda rete della gara

5' GOAL JUVENTUS, palla recuperata a metà campo da Pelgander che serve in profondità Bergamaschi sull'esterno, cross in mezzo, palla che arriva sui piedi di Cantore che con il destro calcia ad incrociare

calcio d'inizio



Hellas Verona-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Hellas Verona

Rubinaccio

Bernardi

Peretti

Manzetti

Baro

Naydenova

Costa

Croin

Zanoni

Mancuso

Dallagiacoma

All. Venturi

Juventus Women

Capelletti

Gallo

Calligaris

Boattin

Bergamaschi

Pelgander

Rosucci

Bragonzi

Cantore

Vangsgaard

Beccari

All. Canzi

Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi per l'esordio stagionale in Coppa Italia. Bianconere ospiti dell'Hellas Verona che milita in Serie B. Assente per squalifica Arianna Caruso, oltre alle infortunate Sara Gama e Cecilia Salvai. Una sfida secca, in caso di parità si andrà ai supplementari, solo una riuscita a passare il turno al triplice fischio.





