Hellas Verona-Juventus Women, le pagelle

Si impone la Juventus Women sull'Hellas Verona riuscendo cosi ad approdare ai quarti di finale di Coppa Italia. Queste le nostre pagelle:un'uscita sicura, una leggermente meno, ma la porta la mantiene inviolata ed è quello che conta.corre, si propone e confeziona l'assist per Cantore che sblocca la gara.un'altra prestazione monumentale, segna ma le viene annullato per fuorigioco. Dal 46'7 ara la corsia facendo girare la testa ai difensori dell'Hellas.- solida, non si fa intimorire, un intervento in scivolata perfetto. Cresce e si vede.una rete da vedere e rivedere, ma ne aveva già fatta una simile. Una buona gara. Dal 60'lavora anche lei per la vittoria bianconera.costruisce, recupera palloni e li smista. Prova un paio di conclusioni in porta, peccato.scheggia il palo e c'è un po' di rammarico per quello che sarebbe potuto essere. Parte difensore centrale, poi si alza a metà campo. Non ha paura e si vede.è ancora lei a sbloccare la gara, poi confeziona l'assist al bacio per Amalie Vangsgaard. Quello che tocca lo trasforma in oro, anche i palloni. Dal 46'6,5 non riesce ad incidere particolarmente sulla gara.una bella rete con cui abbatte le scaligere. Lavora tanto nella costruzione del gioco. Dal 60'6,5 un colpo di testa che spaventa il portiere scaligero.parte in sordina perdendo qualche pallone di troppo, poi si accende ma non riesce a lasciare la firma sulla gara.spreca qualche buona occasione, poi si mette in proprio con un colpo di testa perfetto. Dal 46' SCHATZER 7 gestisce i ritmi della squadra, con quel macino confeziona un cross perfetto per la testa di Bragonzi. Quanto cresce, di gara in gara.importante non abbassare la concentrazione e mantenere la porta inviolata approdando ai quarti di Coppa Italia. Lui ci riesce bene.





