ha parlato ai microfoni di Tuttosport delloche martedì affronterà lain Champions League: "Se ha un segreto? Sì, tre. Mi riferisco ai componenti dello staff tecnico. In primis l’allenatore, 42 anni. E poi i suoi fedelissimi assistenti Malik Fathi, di origine turca, e David Krecidlo, entrambi quarantenni. Fra l’altro Seb e David sono cognati dato che il nostro “cheftrainer” ha sposato la sorella del suo vice. Grazie a loro si respira un clima d’armonia non solo nello spogliatoio, ma che va dal presidente al magazziniere. Hanno fatto e continuano a svolgere un lavoro mastodontico. E hanno fatto crescere tantissimi giocatori. In occasione delle ultime uscite di Nations League sono stati convocati nella Germania 6 giocatori dello Stoccarda: Nübel, Mittelstädt, Führich, Stiller, Undav e Leweling. Mai successo nella storia del club, neppure quando c’ero io con i fratelli Förster, Dieter Hoeness e Kelsch. Al massimo eravamo in 5 selezionati nella Mannschaft…".E su: "Non ho potuto fare a meno di riscontrare ancora una volta come i bianconeri abbiano il DNA da grande squadra. Le cose si stavano mettendo male per loro, erano sotto 2-1 alla Red Bull Arena e ridotti in 10 uomini per l’espulsione di Di Gregorio. Eppure si sono imposti 3-2 in rimonta.ha vinto la partita da solo, il suo secondo goal è stato incredibile, fuori dal mondo... La Juve è l’unica squadra imbattuta in Serie A che finora ha subìto un solo goal. Dati incontrovertibili. Sappiamo cosa ci aspetta a Torino, ma siamo pronti".