Come riportato da TMW, l'ex Juventusha parlato della sua nuova esperienza al: "La città è bellissima e la piazza è fantastica, come in generale la tifoseria. Ma ho scelto soprattutto il progetto tecnico, con Di Francesco ho trovato un posto dove lavorare bene ed un grande gruppo. Ho parlato sia con il mister che con il direttore, mi sono piaciute le loro idee, il loro pensiero sul futuro e ho deciso di venire. Voglio giocare con continuità e aiutare la squadra a ottenere i risultati che inseguiamo. Maggiori responsabilità? Sì, sono contento di questo. Era la cosa che cercavo e non vedo l’ora di potermi esprimere al meglio".