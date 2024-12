Hancko-Juventus: il giocatore chiede la cessione

Lasi avvicinano a suon di telefonate. Torino e Rotterdam non sono mai state così vicine come negli ultimi giorni. Alla Continassa si è scelto l'ex giocatore della Fiorentina per rinforzare la difesa. I primi contatti risalgono ad ottobre, ma subito dopo il grave infortunio di Juan Cabal i colloqui tra le parti si sono intensificati con l’obiettivo di anticipare a gennaio quello che inizialmente era un colpo programmato per l’estate 2025, riferisce la Gazzetta dello Sport.Hancko non ha paura di perdere il treno bianconero, però non vuole aspettare giugno o luglio e punta a trasferirsi a Torino già all’inizio del nuovo annosolare e, si legge, è pronto a chiedere in prima persona aldi agevolare la trattativa per il suo passaggio alla Juventus. Hancko sarà impegnato domenica contro il PSV ma da lunedì, ogni giorno sarà buono per avere un confronto diretto con la società. La Juventus aspetta il semaforo verde del giocatore e del suo entourage prima di provare l'affondo.Come vi abbiamo raccontato ( QUI I DETTAGLI) , la valutazione del Feyenoord è l'ostacolo maggiore nell'operazione e l, forte di avere il gradimento totale del giocatore, che spingerà in direzione Torino.