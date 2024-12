Hancko alla Juventus: gli aggiornamenti



Quanto costa Hancko?

Si avvicina il mercato di gennaio e di conseguenza lasi muoverà sempre più concretamente per rinforzare la rosa in alcuni reparti. La priorità per i bianconeri è un almeno un investimento in difesa, per sopperire alle assenze di Bremer e Cabal. Uno dei profili su cui la dirigenza si sta muovendo con più attenzione èIl difensore slovacco non è l'unico obiettivo della Juventus ma resta in prima fila, insieme ad Antonio Silva. Un segnale positivo è arrivato dalIl suo agente era anche all'Allianz Stadium per assistere alla sfida contro il Manchester City e riferisce calciomercato.com, per l'occasione ha incontrato Cristianoper fare il punto della situazione ribadendo la volontà dell'ex Fiorentina di vestire la maglia bianconera. Volontà che dovrà però essere supportata poi da un accordo tra i due club e qui inizia la parte difficile dell'operazione.Il Feyenoord punta molto su Hancko, titolare inamovibile della squadra e per questo, il club olandese non vorrebbe lasciar partire il giocatore a metà stagione, considerando anche la possibilità di andare avanti in Champions League. Dipenderà anche da quanto eventualmente il ragazzo spingerà per un addio immediato e ovviamente se ci saranno le condizioni economiche per cederlo.Cifra alta per la Juventus da poter investire nel mercato di gennaio. Una formula gradita ai bianconeri e che potrebbe facilitare l'operazione è quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.Intanto, due certezze: lNelle prossime settimane la dirigenza juventina capirà se ci saranno le condizioni economiche per trasformare l'interesse in qualcosa di più.