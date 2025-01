Hancko brilla ancora. E la Juve continua a sperare

AFP/Getty Images

Un’altra partita da leader assoluto. David, ieri sera al De Kuip contro il Bayern Monaco, ha ribadito perché la Juventus lo considera una priorità assoluta per il futuro. Il difensore slovacco ha guidato la retroguardia del Feyenoord in maniera impeccabile, contribuendo a mantenere la porta inviolata in una gara decisiva per la qualificazione ai playoff di Champions League. Fondamentale anche il portiere Bijlow, autore di parate straordinarie, ma Hancko ha impressionato per la sua solidità, nonostante abbia dovuto gestire il resto della gara con un cartellino giallo ricevuto nei minuti iniziali per un intervento su Laimer.

La situazione del giocatore è chiara: il Feyenoord non intende privarsene nella sessione di gennaio, soprattutto dopo l’importante traguardo europeo appena raggiunto. Tuttavia, la Juventus sta lavorando per anticipare la concorrenza in vista dell’estate, consapevole del valore di Hancko come pilastro per il futuro della propria difesa.