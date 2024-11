Hamsik alla Juventus? Il retroscena

Lo ricorderete tutti, o quasi, Marek, per anni capitano del Napoli 408 presenze e oltre 100 reti messe a segno. Intervistato questa mattina da La Repubblica però ha svelato un retroscena di calciomercato legato alla Juventus e a Massimiliano Allegri nell'estate del 2012, quando il giocatore vestiva la maglia del Napoli. Le parole."Era il 2012, Allegri era l’allenatore del Milan e stravedeva per me, tant’è che poi provò a portarmi anche alla Juventus. Non se ne fece nulla, ma non ho rimpianti".