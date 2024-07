Dopo gli apprezzamenti ricevuti da Thiago Motta e i primi allenamenti, in cui ha impressionato per le qualità sia tecniche che fisiche, Adzic ha avuto modo di mettersi in mostra nella prima uscita stagione della Juventus. Il trequartista classe 2006 è entrato in campo all'intervallo, giocando quindi 45 minuti contro il Norimberga."Grandi aspettative, ha il tocco che appartiene a chi potrà diventare un big. Ha grandi margini di miglioramento", il commento di Tuttosport sulla prova di Adzic. Il nuovo acquisto della Juventus ha giocato come trequartista al posto di Miretti. Si è reso protagonista soprattutto in occasione del rigore subito da Weah, visto che l'azione era partita proprio da lui che era riuscito a vincere più contrasti e a servire lo statunitense.