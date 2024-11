Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul futuro di Viktor, attaccante svedese accostato anche alla. Come riportato da Fabrizio Romano su X, Varandas ha spiegato la situazione del giocatore, chiarendo che non può fare promesse definitive sulla sua permanenza.Ha affermato: «Se un club si presenta e paga la clausola rescissoria e se il giocatore desidera partire, allora andrà via. Tuttavia, NON penso che questo accadrà già a gennaio». Le parole del presidente indicano che una cessione immediata è improbabile, ma non del tutto esclusa in futuro.