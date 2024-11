Viktorè l'attaccante del momento, grazie ai tre gol segnati contro il Manchester City e alle 23 reti in 18 partite. Il centravanti svedese dello Sporting Lisbona è al centro di numerose voci di mercato, soprattutto dopo il trasferimento di Ruben Amorim dal Portogallo al Manchester United. Questo cambiamento ha alimentato le speculazioni su un possibile trasferimento di Gyokeres già a gennaio, con molti club interessati al suo talento. Le sue prestazioni straordinarie e la situazione del tecnico hanno reso il suo futuro ancora più incerto. Il suo profilo è stato più volte accostato anche alla Juventus.LE PAROLE - Le parole di Gyokeres a Fotbollskanalen: "Mercato di gennaio? Non gli do importanza. Al momento sono voci, non c’è niente di concreto. Voglio finire la stagione allo Sporting. Amo stare qui. Una nuova squadra? Vedremo quando sarà il momento. Voglio giocare, questo è fondamentale, ma ci saranno anche altri fattori".