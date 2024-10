Viktor Gyokeres alla Juventus? La risposta

Frederico Varandas presidente dello Sporting Lisbona ha parlato ai microfoni di RTP3. Focus particolare su Viktor Gyokeres obiettivo del calciomercato della Juventus attualmente in forza allo Sporting Lisbona e con numeri da capogiro in questo avvio di stagione. Queste le parole del presidente:"Direi che è molto, molto, molto difficile, impossibile, non esiste nella vita, ora direi che è molto, molto, molto difficile. Ha già segnato molto, continua a segnare…sarebbe molto, molto, molto difficile, molto difficile (partire a gennaio, ndr)".