Inter Juve, arbitra Guida dopo le polemiche in Champions

Inter-Juventus è sempre stata (e sarà) una partita che attira tante polemiche. Storicamente, il derby d'Italia inizia a infiammare le piazze già, non sempre per quello che succederà in campo . Ed è proprio quello che sta accadendo adesso, e questa volta al centro della bufera. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, non sono mancate le polemiche per il rigore assegnato dall'italiano nel match contro il Lille. 'Il rigore è stato inventato' avevano sentenziato i dirigenti dell'Atletico Madrid. E ora una nuova sfida, non proprio la più delicata del nostro campionato.La designazione di Guida per il big match dell'ottava giornata era stata decisa prima della gara di Champions League. Dopo la partita, però, le polemiche si sono aggiunte alla preoccupazione per il derby d'Italia, storicamente un match acceso da molti episodi arbitrali. Inter-Juventus si scalda già in settimana, e tanti occhi, questa volta, saranno puntati su Guida.





