Guendouzi titolare contro la Juventus? Cosa filtra

dovrà fare a meno diper la sfida contro la Juventus. Al suo posto giocherà Marusic. Il grande dubbio in casa Lazio però riguarda le condizioni di Guendouzi, rientrato dalla nazionale dolorante per un colpo subito. Gli esami hanno escluso problemi particolari ma la presenza del giocatore da titolare rimane incerta.Come riferisce Tuttosport, Baroni convive con il dubbio Guendouzi, che ha risposto presente alla rifinitura di ieri, ma rimane da valutare nell'ultimo provino che andrà in scena stamattina a Torino. Dipenderà quindi dalle sensazioni del giocatore nelle prossime ore. Se il francese non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Vecino.