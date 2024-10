Infortunio di Guendouzi: le condizioni

Allarme in casaper un problema fisico occorso a. Il centrocampista francese di proprietà del club biancoceleste si è infatti infortunato nel corso del match la Francia ha vinto contro il Belgio in Nations League e, di conseguenza, è da considerare a rischio per Juventus-Lazio.Guendouzi è uscito al 74' durante la gara di Nations League contro il Belgio a causa di un pestone al piede. Gli esami strumentali hanno escluso fratture, per il centrocampista ex Maasiglia si tratta dunque di un trauma contusivo al mignolo del piede. Un problema meno grave del previsto, ma la sua posizione per il match dell'Allianz Stadium di sabato rimane da valutare.





