Juve, la possibile formula per Gudmundsson

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, laè tornata a pensare ad Albert, prezioso jolly offensivo delseguito già nei mesi scorsi. Su di lui c'è anche l', ma il club rossoblù non ha di certo intenzione di fare sconti.Ecco perché i bianconeri potrebbero provare a studiare un prestito a una cifra abbastanza onerosa (formula utilizzata, per esempio, per Sandro Tonali), tra gli 8 e i 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15. La situazione è da seguire, soprattutto nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse salutare Federicoche, sostanzialmente, gioca nello stesso ruolo ma con meno duttilità.





