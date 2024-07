Tra le idee dellaper questo mercato estivo si è tornato a citare nei giorni scorsi Albert Gudmundsson , il quale però è anche nel mirino dell'. Che sembra forse più intenzionato a fare sul serio rispetto ai bianconeri, tanto che secondo Calciomercato.com si sta interessando anche all'importante e delicata questione extra campo che riguarda l'islandese, che a ottobre dovrà rispondere in secondo appello all'accusa di molestie sessuali dopo essere stato assolto in primo grado. Aiutati da un avvocato, i nerazzurri si sono mossi per approfondire la linea difensiva di Gudmundsson, primo passo di una strategia finalizzata a farsi trovare pronti a qualsiasi scenario.