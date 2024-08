Apertura del Genoa al trasferimento di Albert Gudmundsson. Il Global Sports Director del club rossoblù, Johannes Spors ha dichiarato a Speciale Calciomercato su Sky Sport: "Siamo nel mezzo del calciomercato, per noi è importante tenere i calciatori per farli crescere. Abbiamo venduto Dragusin e Martinez, due ottime operazioniFrendrup, sono molto diversi, ma entrambi molto importanti per noi. Se qualcuno dovesse bussare alla porta, noi la apriremmo e ne parleremmo.. Per noi è una bella cosa quando un giocatore viene seguito da altre squadre. Noi cerchiamo giovani di talento, Gudmundsson è un esempio di come facciamo crescere i giocatori e non ho paura che ci vengano a chiedere un giocatore così".La Juventus su Gudmundsson era sicuramente una delle squadre interessate ma al momento i bianconeri hanno altre priorità. Difficile quindi che il club possa fare un investimento importante per il talento del Genoa, che invece rimane un grande obiettivo per l'attacco dell'Inter.