Nico Gonzalez alla Juventus: è partito il countdown?

diventerà, plausibilmente nella giornata di oggi, un nuovo giocatore della. L'ormai ex calciatore delha iniziato nella mattinata di venerdì 16 agosto il tradizionale iter delle visite mediche al quale seguirà poi la firma sul contratto che lo legherà al club viola. Un'operazione, quella relativa all'attaccante islandese, che a questo punto avvicina sensibilmenteallaLa strada sembra ormai tracciata. Per 'liberare' Nico Gonzalez destinazione Juventus, la Fiorentina voleva prima chiudere per Albert Gudmundsson. La chiusura è finalmente arrivata e ora il club bianconero aspetta solo il segnale buono per regalare a Motta l'esterno argentino.





