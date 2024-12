Le parole dia Prime Video:IL CITY E GUARDIOLA - "Sono stato molto vicino al City nel 2016 e anche nel 2017. Marotta mi disse che non mi avrebbe venduto neanche per 100 milioni e l'offerta che arrivò dall'Inghilterra non era molto lontana da quel numero, ma Agnelli e Marotta furono di parola. L'anno dopo Guardiola mi disse che doveva vendere Mangala e Otamendi e poi mi avrebbe preso, ma io non potevo aspettare. Poi c'è stata anche la possibilità di andare al PSG. Queste sono state le due occasioni in cui sarei potuto andare all'estero".