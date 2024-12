Guardiola: 'La Juventus ha chiesto di iniziare dopo per il Mondiale del Club"

Pepa Sky Sport UK ha parlato del problema del calendario rivelando anche che laha chiesto alla Figc di iniziare dopo per via del Mondiale per Club. "Il calendario, il programma delle partite… È assurdo! E ora fine stagione andremo ad Orlando in Florida fra i campi da golf per giocare il mondiale" le parole di Guardiola."La Juventus ha chiesto alla federazione di iniziare due settimane dopo il previsto per via del mondiale, la federazione italiana ha detto: sì perché sarete lì a rappresentare il vostro paese al mondiale. Noi abbiamo chiesto la stessa cosa alla Premier League che ha detto no, no, tre settimane e dovete tornare in campo per l’inizio della stagione, ma è impossibili".