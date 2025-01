Secondo Il Messaggero, ilsarebbe interessato al regista della Lazio Nicolò, pronto a offrire 40 milioni di euro. L'infortunio di Rodri ha spinto i Citizens a cercare rinforzi a centrocampo, includendo l'ex Monza tra i candidati. Nonostante Rovella sembri intenzionato a restare alla Lazio, un'offerta di tale entità potrebbe far vacillare il presidente Lotito, portando a una cessione. Acquistato in estate per 17 milioni di euro, un'eventuale vendita garantirebbe alla Lazio una plusvalenza di 23 milioni. Il trasferimento, tuttavia, dipenderà dalle scelte del giocatore e dalla disponibilità del club biancoceleste.