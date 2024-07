Svolta nel futuro di. Il talento di proprietà del Manchester United, seguito da diverse squadre italiane come Juventus, Lazio e Napoli, non giocherà in Serie A. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, l'inglese è ad un passo dal trasferimento all'dove troverà Roberto De Zerbi come suo nuovo allenatore. Per il classe 2001 è pronto un contratto di cinque anni valido fino all'estate del 2029. Reduce da un anno in Liga dove ha vestito la maglia del Getafe, Greenwood era ritornato alla base dopo l'anno di prestito. Tuttavia il calciatore non rientrava più nei piani dello United e ad attenderlo, ora, c'è una nuova avventura sul palcoscenico della Ligue 1.