Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento didalalma nelle ultime ore si sarebbero palesati degli ostacoli che rischiano di mettere a repentaglio un affare che pareva ormai ben indirizzato verso la fumata bianca. Come riferito da Calciomercato.com, il sindaco di Marsiglia Benoit Payen sarebbe insorto opponendosi al trasferimento, per via delle note vicende giudiziarie che in passato hanno visto implicato l'attaccante inglese. Una posizione spalleggiata anche dalla stampa francese: anch'essa non vedrebbe di buon occhio l'arrivo del classe 2001 all'OM.