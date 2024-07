Nelle ultime ore si era parlato dialcome un affare già fatto, praticamente concluso. Tuttavia, come riferito da Calciomercato.com, il sindaco di Marsiglia Benoit Payen sarebbe insorto opponendosi al trasferimento, per via delle note vicende giudiziarie che in passato hanno visto implicato l'attaccante inglese. Sulla questione è intervenuto Roberto De Zerbi, nuovo tecnico del club francese: "Non so esattamente cosa sia successo, non mi piace intromettermi la vita privata dei giocatori. Una volta che un giocatore firma per il club dove lavoro, diventa mio figlio. Proteggo i miei giocatori nella buona e nella cattiva sorte"