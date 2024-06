Che Masonpossa uscire presto dai radar della? L'esterno inglese di proprietà del, reduce dalla positiva esperienza in prestito al Getafe, è finito sulla lista degli obiettivi bianconeri per l'attacco quale possibile sostituto di Federico Chiesa, in alternativa al più costoso Jadon Sancho. Cristianolo apprezza molto, tanto che si è affrettato per provare a raggiungere un accordo almeno con lui prima di trattare con i Red Devils; piuttosto il problema sembra nascere dalla proprietà che, secondo La Repubblica, non lo ritiene un profilo adatto alla Juve per via delle spiacevoli vicende extra campo in cui è stato coinvolto, che hanno spinto anche lo stesso United a liberarsi di lui senza opporre resistenza.