Laha messo gli occhi su Mason, attualmente in prestito al Getafe, dove ha ritrovato forma e fiducia con 10 gol e 6 assist. L'ala inglese, dopo un periodo difficile a causa di vicende personali e inattività, ha attirato l'attenzione di Cristiano Giuntoli, dirigente bianconero, e, prossimo tecnico della Juventus. La squadra torinese si è mossa in anticipo, cercando di portare il talento ventiduenne a Torino., che verrà ufficialmente annunciato la prossima settimana con un contratto fino al 2027, ha espresso il suo gradimento per, vedendolo come un elemento chiave nel suo sistema di gioco. Questa approvazione ha rafforzato la posizione di Giuntoli, che da tempo sta lavorando per avvicinare l’entourage del giocatore. Greenwood, consapevole che il suo futuro non è più al Getafe né in Inghilterra, ha mostrato apertura all'idea di trasferirsi alla Juventus.