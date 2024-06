L'esclusione di Jackdalla lista dei convocati per Euro2024 ha fatto discutere nelle scorse settimane, ma la stella del Manchester City non si è persa d'animo. Sta continuando ad allenarsi in vista della prossima stagione, nonostante sia in vacanza.ha sorpreso tutti con le ultime stories pubblicate sul suo account Instagram, dove è spuntata la Juventus. In un video, l'esterno ha mostrato il campo dove si sta allenando e ha zoomato sui banner della Juventus Academy. Non ha rivelato la località, limitandosi a scrivere "8 di sera, 25 gradi, corsa e pallone" aggiungendo "Perfetto", con un sole e un cuore azzurro.