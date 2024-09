Infortunio Malinovskyi: rischio lungo stop

Brutte notizie peril giocatore ucraino ha subito un infortunio nel secondo tempo durante il match contro il Venezia. Infortunio shock alla caviglia che si è girata in maniera molto vistosa. Il giocatore è uscito in barella con le lacrime per il dolore. C'è il rischio di un lungo stop per Malinovskyi.Non si può ancora sapere i tempi di recupero ma le immagini sono davvero preoccupanti. Sicuramente non potrà esserci per la prossima partita di campionato che vede il Genoa affrontare lain casa. Gilardino dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori più qualitativi e la paura è che possa doverne fare a meno non solo per la partita contro i bianconeri ma per un tempo molto più prolungato.