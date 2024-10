Odobert (Tottenham)

Ben Seghir (Monaco)

Schjelderup (Benfica)

Endrick (Real Madrid)

Mbangula (Juventus)

Omorodion (Porto)

Gloukh (Salisburgo)

Doué (Psg)

Tel (Bayern)

Guler (Real Madrid)

Wharton (Crystal Palace)

Mosquera (Valencia)

Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Yoro (Manchester United)

Yildiz (Juventus)

Lamine Yamal (Barcellona)

Joao Neves (Psg)

Warren Zaire-Emery (Psg)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsi (Barcellona)

Savio (Manchester City)

Rico Lewis (Manchester City)

Aleksander Pavlovic (Bayern Monaco)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Jorrel Hato (Ajax)

Torna il Golden Boy, il premio indetto da Tuttosport per il miglior calciatore Under 21 quindi i nati dopo il 1 gennaio 2004. Dopo la vittoria della scorsa stagione di Jude Bellingham oggi è stata resa nota la lista dei 25 finalisti. Di seguito l'elenco in cui ci sono due giocatori della Juventus: Kenan Yildiz e Samuel Mbangula: