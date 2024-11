Si è acceso il dibattito domenica sera negli studi di Pressing, dopo il goal annullato al Venezia nel finale della partita contro l'"Vorrei che, alla fine della partita persa, ci dicesse se l'ha toccata con le mani oppure no", il commento di, a cuiha spiegato: "Pare ci sia un video in cui si vede il giocatore dire a un compagno che l'ha toccata con la mano, chiaro che un'intervista farebbe più comodo"."Sarebbe il primo caso di un direttore di giornale in disaccordo col suo moviolista" ha invece rilevato, dopo che lo stesso Zazzaroni aveva spiegato come l'esperto in materia de Il Corriere dello Sport avesse parlato di un fallo di mano. "Io sono molto democratico nel mio giornale, accetto le opinioni degli altri e lui è un moviolista specializzato", la replica del direttore. "Non mi convince e ho un pre-concetto? Sono anti-interista, va bene così? Almeno sei contento. Sono anti-interista, anti-juventino. Non devi occuparti di queste cose in questo modo, dai la tua opinione senza dare etichette agli altri".