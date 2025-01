Dal sito ufficiale della JuventusLe feste sono un periodo magico, animato da luci, regali e atmosfera gioiosa. I tifosi dellalo sanno: tutto ciò è anche sinonimo di passione, di colori bianconeri e di un amore incondizionato verso questa maglia.Le festività, però, per i tifosi della Juventus sono anche un modo per rievocare alcune importanti partite giocate (e molte volte vinte), perché è giusto concedersi una pausa dalla routine di tutti i giorni, a patto che si torni sempre dove il cuore ci conduce.Tra pochi giorni sarà tempo di Supercoppa Italiana: il primo trofeo in palio nella lunga stagione dei ragazzi di Thiago Motta, impegnati venerdì 3 gennaio nella semifinale contro il Milan. E a dire la verità, il ritmo frenetico del calcio moderno non ha lasciato così tanto spazio alla pausa con parenti ed amici, davanti ad una tavola imbandita.E i regali - molto spesso i più belli - vengono accompagnati dalle canzoni di questo magico periodo dell’anno. Ce n’è una sfilza infinita. Stiamo parlando di una lista lunghissima che parte dal più classico Jingle Bells di metà ottocento, diventato “Rock” con Bobby Helms nel 1957, articolandosi poi con John Lennon e il suo “Happy Christmas (War is Over)” dal significato profondo per dare un freno alla guerra in Vietnam. L’influenza delle feste ha investito tanti autori del recente periodo: dalle compilation di Michael Bublé, alle attualissime Lady Gaga e Taylor Swift. Imbarazzo della scelta fin sopra i capelli.Una batteria internazionale che in maniera diretta ha coinvolto anche il panorama musicale italiano. Ed è qui che vogliamo fermarci per pizzicare le corde, trovando l’ispirazione e il coraggio da mettere in campo nel cammino di Supercoppa.Azioniamo il giradischi, scegliamo il brano giusto e facciamo ballare lo spirito delle feste. Le note suonano “This Is Christmas Time” di Mario Biondi; melodia inconfondibile nel viaggio che ci porta verso l’Arabia. La calda voce soul dell’artista avvolge tutto, portando con sé un senso di modernità senza dimenticare la magia del momento. La versione attuale è uscita nel 2020, ed è una sorta di modello 2.0 dell’originale “This Is What You Are” del 2006. I cambiamenti più lampanti si trovano nelle sonorità: legate maggiormente all’atmosfera natalizia. Non si tratta di una ripetizione, ma bensì di una evoluzione ben precisa, quasi a voler perfezionare il prodotto, indossando l’abito alla moda richiesto in questi vorticosi tempi che corrono.