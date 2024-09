Bianconero da giocatore, da allenatore, nella vita



Tanti auguri mister! pic.twitter.com/gFEHuNFlLt — JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2024

compie gli anni e la Juventus ha fatto un augurio speciale per l'allenatore della Next Gen, da una vita in bianconero. L'ex difensore ha vestito la maglia della Juventus per 278 partite, diventando uno dei simboli del club ed entrando nella storia. Poi il suo percorso in bianconero anche da allenatore, prima alla guida della Primavera, adesso come tecnico della Next Gen.La Juventus sui social ha fatto gli auguri a Montero con un messaggio che fa capire bene il legame con Montero: "