L'Assemblea Generale dell'AIA ha eletto Antoniocome nuovo presidente. L’ex arbitro subentra a Carlo Pacifici, in carica da aprile 2023, superando l’ex presidente Trentalange, dimessosi a dicembre 2022 dopo il mandato iniziato a febbraio 2021. Zappi si è candidato con l’obiettivo di guidare l’AIA verso un futuro di autonomia, dialogo e innovazione, fondato sull’eccellenza arbitrale. Presentandosi come un “manager al servizio dell’Associazione”, ha posto al centro del suo programma l’innovazione tecnologica e l’importanza dei giovani. “Dove c’è un giovane, noi ci saremo”, ha dichiarato Zappi, sottolineando la centralità delle nuove generazioni per il futuro dell’AIA.